محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

شفق نيوز/ اعلن لاعب المنتخب العراقية لكرة القدم محمد داود، الاثنين، إعتزال كرة القدم بـ"شكل نهائي".

وقال داود عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك، إن "قراري هذا نهائي بدون رجعة".

وجاء قرار داود على خلفية رفض ادارة النفط انتقاله لفريق الشرطة لتمثيله في المرحلة المقبلة.

وكان داود أعلن مسبقاً مقاطعة اللعب للنفط، بسبب قرارها الخاص بالانتقال لنادي الشرطة.

هذا الأمر دفع إدارة نادي النفط الرياضي، للتعبير عن استيائها من الموقف "المتشنج" من قبل مهاجم فريق النادي ولاعب المنتخب العراقي لكرة القدم محمد داود، محذرة من عقوبات قانونية قد تضطر إلى اتخاذها في حال إصراره على موقفه.

وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي أبدت استغرابها من ردة فعل اللاعب محمد داود تجاه رفضها السماح بانتقاله إلى نادي الشرطة، مبيناً أن الإدارة لم تتوصل إلى اتفاق مرضٍ بهذا الصدد.

ونبه الثامر إلى أن اللاعب "مرتبط بعقد مع النادي وهو ملزم بتطبيق بنوده وعدم التصرف بهذا الشكل"، مضيفاً "في حال أصرّ على مقاطعة النادي وعدم تمثيله فهنالك بالتأكيد عقوبات قانونية صارمة ستتخذ بحقه وهذا ما لا تود الادارة الوصول اليه".