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محمد داود لاعباً للشرطة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-09T18:37:42+0000
محمد داود لاعباً للشرطة العراقي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي النفط، اليوم الثلاثاء، الموافقة على منح الاستغناء للاعب النادي والمنتخب العراقي محمد داود ليكون ضمن صفوف نادي الشرطة .

وقال المنسق الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد الاتفاقات والاتصالات من قبل نادي الشرطة برئيس النادي حسين طالب وافقت الادارة على انتقال داود للشرطة ومنحه الاستغناء .

وأشار إلى أن الاتفاق الاخير بين الطرفين وصل الى منح نادي الشرطة لنادي النفط 250 مليون دينار واللاعب حسام جاد الله بدون مقابل .

وتقدم عبد الوهاب الطائي رئيس نادي الشرطة  بالشكر لرئيس نادي النفط حسين طالب بعد اتصال الاخير، متمنياً للاعب محمد داود التوفيق مع نادي الشرطة  كما خص بشكره لإدارة نادي النفط.

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