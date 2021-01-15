محمد جميل مدربا لحراس الطلبة

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الجمعة، تسمية محمد جميل مدربا لحراس مرمى النادي، خلفاً للمدرب سعد ناصر الذي قاد حراس الطلبة وحدة تدريبية واحدة قبل إعفائه.

وقال محمد حطاب عضو المكتب الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان القرار جاء بناء على قناعة المدرب الأول حسن احمد الذي فضل محمد جميل كونه مدربا جيدا ومحترفا درب حراس فريق نادي البسيتين الذي يلعب في الدوري البحريني وحراس فريق نادي زاخو وحراس فريق نادي من الدرجة الرابعة في الدوري الألماني.

وبين ان من ضمن أسباب التغيير ايضا هو لأن سعد ناصر كان يدرب فريق الرمادي كمدرب أول ولم يتخصص بتدريب حراس الفريق، ومن غير الممكن الاعتماد عليه في هذه الفترة رغم أنه حارس مرمى سابق.

ويواصل الطلبة استعداداته تحت اشراف مدربه الجديد حسن احمد استعدادا للقاء الشرطة يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدوري العراقي الممتاز.