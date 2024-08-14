"محليون وأجانب".. بورصة انتقالات اللاعبين تشتعل في دوري النجوم العراق

شفق نيوز/ تواصل الاندية العراقية الناشطة بدوري نجوم الكبار بإيقاع متسارع لإتمام تعاقداتها بشكل كامل استعدادا للموسم الكروي 2024-2025.

ووقع المدافع مصطفى محمد معن، على كشوفات نادي النجف قادما من الزوراء، كما أعلن النادي عن تعاقده مع الحارس علي كاظم كطفان قادماً من نادي نفط الوسط.

كما انضم رسميا الظهير الأيمن مشكور كريم للوافد الجديد إلى دوري النجوم نادي ديالى قادما من نفط الوسط، بينما وصل محترف نادي دهوك مهاجم المنتخب العراقي باشانغ عبدالله لتمثيل كرة دهوك لموسم واحد، في وقت انتقل الحارس حسن احمد الى نادي زاخو قادما من نادي الطلبة.

وانضم رسميا للقوة الجوية الارتكاز سومر المجيد قادما من الدوري السويدي، ورضا فاضل قادما من أمانة بغداد.

كما وقعت ادارة الكرخ مع اللاعب وكاع رمضان لتمثيل فريق الكناري في دوري النجوم قادماً من الطلبة، كما وقعت مع الحارس محمد شاكر لينتقل للكرخ قادما من القوة الجوية.

وكشف نادي الميناء عن محترفيه الذين سيمثلون السفانة هذا الموسم وهم ؛ التونسي عبد الله العمري، والاسباني بابلو كورونادو والكونغولي تيسلا كيسيندا، والغابوني كليتش لاوفيلو والزيمبابوي جيرالد تاكوارا.

وما زال الميناء في مفاوضات مع محترف سوبر اخير ليغلق باب انتقالات محترفيه .