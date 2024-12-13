محلل قطري: لن تكون هناك بطولة خليجي ناجحة مثلما حدث في البصرة

شفق نيوز/ أكد المحلل القطري في قناة الكاس الرياضية القطرية، ماجد الخليفي، يوم الجمعة، بأن بطولة خليجي 25 التي أقيمت في محافظة البصرة، كانت ناجحة إعلامياً وجماهيرياً ولن تكون هناك بطولة مثلها.

وقال الخليفي، في حديث تابعته شفق نيوز: "لن تكون هناك بطولة خليجي ناجحة جماهيريا واعلاميا مثل بطولة خليجي 25 بالبصرة".

ولفت إلى أن "الجماهير العراقية حققت رقماً قياسياً بتاريخ البطولات كلها لدرجة أنها حضرت جميع مباريات المنتخبات المشاركة".

واستدرك قائلاً: "سألت احد من الجمهور العراقي ما سبب حضوركم لكل المباريات؟، ورد قائلاً: نحن نحضر مباريات خليجي البصرة كلها حتى وان لم يكن منتخبنا طرفاً كي لا يقولوا أن مدرجات الملاعب العراقية فارغة من الجمهور في خليجي 25".

وستقام بطولة كأس الخليج 26 بالكويت في الفترة بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 و3 كانون الثاني/يناير 2025، بمشاركة المنتخب العراقي حامل اللقب بالمجموعة الثانية برفقة اليمن، البحرين والسعودية، والمجموعة الأولى التي تضم المنتخب الإماراتي والقطري برفقة عمان والبلد المستضيف للبطولة المنتخب الكويتي.