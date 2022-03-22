محكمة "كاس" ترد دعوى الاتحاد العراقي ضد "الفيفا"

شفق نيوز/ ردت محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس"، اليوم الاربعاء، الدعوى المرفوعة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد اتحاد "الفيفا" على خلفية نقله مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم من بغداد الى السعودية .

وأبلغ مصدر في اتحاد الكرة العراقي، وكالة شفق نيوز، بأن "إشعاراً وصل، اليوم، من محكمة كاس الدولية برد طلب طعن الاتحاد العراقي للمحكمة لذي قدمه ضد الفيفا بشان مباراة العراق والامارات"، مؤكداً أن "مباراة العراق والامارات المقررة يوم الخميس باقية في السعودية، ولا تغيير بهذا الشأن".

وفي 19 شباط الجاري، رفع الاتحاد العراقي، شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية، رداً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقل مباراته المرتقبة مع الإمارات، إلى السعودية.

وجاءت الشكوى بعد تسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبشكل رسمي قراراً من الاتحاد الدولي "الفيفا" يقضي بلعب مباراته أمام المنتخب الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون اختياره".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملعب (الملك فهد الدولي) في العاصمة السعودية الرياض، أرضاً لمنتخب العراق أمام نظيره الإماراتي، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.