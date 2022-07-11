محكمة "كاس" تدعو اتحاد الكرة العراقي لـ"تصحيح" الوضع القانوني لرئيسه عدنان درجال
Category: ريـاضة
Date: 2022-07-11T14:42:46+0000
شفق نيوز/ أبلغت محكمة "كاس" الدولية المختصة بالشؤون الرياضية، يوم الاثنين، الاتحاد العراقي لكرة القدم بضرورة تسوية الوضع القانوني لرئيس الاتحاد عدنان درجال الذي يشغل أيضاً منصباً سياسياً كونه وزيراً للشباب والرياضة.
وبحسب كتاب من المحكمة الدولية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، الى الاتحاد العراقي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد طالبت المحكمة بضرورة حسم الدعوى المقدمة من عضو الهيئة العامة لاتحاد الكرة، رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، بالضد من درجال كونه يشغل منصباً سياسياً وحكومياً، وهذا ما لا تسمح به لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان عدنان درجال قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات الاخيرة التي جرت في بغداد، وهو في نفس الوقت يشغل منصب وزير الشباب والرياضة بالحكومة العراقية، وهذا مخالف للوائح الدولية التي تمنع الجمع بين منصبين.