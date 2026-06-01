محكمة "كاس" تجمد تتويج بطل دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) قراراً يقضي بالقبول الجزئي للتدابير المؤقتة التي تقدم بها نادي الشرطة في القضية المرفوعة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، ونادي الطلبة، واللاعب فهد طالب بشأن قانونية مشاركة أو نقل الأخير.

واشترطت المحكمة أنه في حال كان فارق النقاط بين ناديي القوة الجوية والشرطة (3 نقاط أو أقل) مع نهاية الجولة 38 من الدوري، يُلزم الاتحاد العراقي بالآتي: اعتبار ترتيب المسابقة مؤقتاً وعدم منحه الصفة النهائية.

تجميد مراسم تتويج البطل، أو توزيع الميداليات، أو تسليم الكأس.

الامتناع عن إرسال أو اعتماد النتائج النهائية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

وأكدت المحكمة أن هذه الإجراءات تظل سارية لحين البت والصدور النهائي للحكم في أصل النزاع المنظور أمامها.