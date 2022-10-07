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محكمة "كاس" الدولية تهدد بـ"نسف" الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-07T07:21:30+0000
محكمة "كاس" الدولية تهدد بـ"نسف" الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أكد الخبير القانوني بالشأن الرياضي، وليد الشبيبي، يوم الجمعة، أن محكمة "كاس" الرياضية الدولية، "ستنسف" قرعة الدوري العراقي الممتاز التي أجريت أمس، لمخالفتها ضمانات قضائية لا يجوز خرقها قانوناً.

وقال الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الأساسي العراقي احترم مبدأ التقاضي والمدد فمنح حق الطعن بقرار لجنة التراخيص امام لجنة الاستئناف على التراخيص، وهذه تسمى بقوانين محكمة الكاس Internal Remedies، ومحكمة الكاس سترد أي دعوى أمامها أن أقيمت فيها أمام قسم الاستئناف Appeal Panel، إن لم تستنفذ طرق الطعن الداخلية بموجب لوائح الطرفين المتقاضين أو المحتكمين أمامها" .

وأضاف: "وبعد أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها، يمنح النظام الأساسي للاتحاد العراقي حق مراجعة محكمة الكاس CAS للطعن بقرار الاتحاد من الطرف المتضرر أو لكل ذي مصلحة وفق المادة (57) الفقرة (3) من النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم النافذ من 4 نيسان/أبريل 2021".

وأوضح الشبيبي، أن "محكمة الكاس في قواعدها الإجرائية procedural rules  القاعدة (49) تحديداً، منحت مدة (21) يوماً للطعن أمامها، ما يعني أن المدة لم تنته منذ صدور قرارات لجنة الاستئناف" .

ولفت إلى أن "أي طرف ذو مصلحة بما فيها أندية (أمانة بغداد، الميناء، الديوانية، وسامراء) إن طعنوا أمامها، فعند ذلك ستنسف القرعة ومخرجاتها وستدخل في حلقة مفرغة من تخبط جديد ودوامة من المشكلات" .

وأجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الخميس، قرعة انطلاق الجولة الأولى من المرحلة الأولى للدوري الممتاز للموسم 2022-2023، فيما تم استبدال اسم نادي الديوانية بالحرف "سين" بسبب التراخيص الآسيوية.

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