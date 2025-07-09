محكمة إسبانيا تقضي بسجن أنشيلوتي

شفق نيوز- مدريد

قضت محكمة إسبانية، يوم الأربعاء، بحبس المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة عام واحد، بعد اتهامه بالاحتيال الضريبي.

ووجهت التهم لأنشيلوتي عندما كان يقود ريال مدريد الإسباني قبل 11 عاماً.

ويتهم المدرب بعدم دفع الضرائب على الدخل الخاص بحقوق الصور الخاصة به، عندما كان مدرباً للفريق الملكي عام 2014.

ونادراً ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لأي متهم لمدة أقل من عامين في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل.