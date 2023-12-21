محكمة دولية: "فيفا ويويفا" يسيئان استخدام سلطتيهما بشأن إقامة دوري "السوبر" الأوروبي

شفق نيوز/ قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، بأن قراريّ الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" بمنع إقامة دوري "السوبر" الأوروبي مخالف للقانون، واصفة الاتحادين بأنهما يسيئان استخدام سلطتيهما.

وقالت المحكمة في قرارها إن "قواعد الاتحادين الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، التي اتخذ على أساسها قرار لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة"، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

وأشارت إلى أن "قواعد الاتحادين الدولي والأوروبي التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبّقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية".

وشدد ملخص الحكم على أنه لا يعني بالضرورة أنه يجب الترخيص لمشروع دوري "السوبر" في الوقت الحالي، بل يعني فقط أن "فيفا" و"ويفا" بقرارهما هذا "يسيئان استخدام مركزيهما" للهيمنة في سوق كرة القدم.

وزعمت شركة "إيه 22" للتطوير الرياضي، التي تأسست لإنشاء دوري "السوبر" الأوروبي، أن احتكار "اليويفا" و"الفيفا" لمسابقات كرة القدم يمثل انتهاكاً لقانون المنافسة وحرية الحركة بالاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيرند رايشارت "لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار اليويفا. كرة القدم حرة"، مضيفاً "أصبحت الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها".

وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان "فيفا" و"يويفا" تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري "السوبر" الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.

وفي نيسان/ أبريل 2021، قدم 12 نادياً، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري "السوبر" مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلاً من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن هذه الخطة تم رفضها سريعاً بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير. وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقاً.

والآن لدى منظمو دوري "السوبر" خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقاً من عدة أقسام. وهدد "يويفا" فرق دوري "السوبر" الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من المسابقات كافة، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

ووصف ألكسندر سفيرين رئيس "يويفا" رؤساء الأندية المؤسسة للبطولة بأنهم "ثعابين وكاذبون" وهدد باستبعاد لاعبي الأندية المشاركة في دوري "السوبر" الأوروبي.

وانسحبت عشرة من أصل 12 نادياً أعلنوا عن تأسيس البطولة قبل أكثر من عامين ونصف العام، ويتبقى فقط برشلونة وريال مدريد الإسبانيان بعد انسحاب يوفنتوس الإيطالي من المشروع هذا العام، وقد بدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.

واتهم الناديان الإسبانيان "اليويفا" بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأوروبية.