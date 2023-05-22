محكمة ايطاليا تطيح بيوفنتوس من "وصافة" الدوري

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الرياضية الفيدرالية في إيطاليا، اليوم الإثنين، خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو.

وقررت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي، في يناير/كانون الثاني الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، قبل أن تعلق اللجنة الأولمبية القرار، لحين إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على البيانكونيري.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد عقدت المحكمة الرياضية جلسة جديدة مساء الإثنين، وتم تخفيض العقوبة من 15 نقطة إلى 10 نقاط.

وفرضت هذه العقوبة على يوفنتوس لارتكابه مخالفات مالية، عن طريق تضخيم رسوم الانتقالات لتعزيز مكاسب رأس المال.

وكان يوفنتوس يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، قبل اعتماد العقوبة.

وبعد قرار خصم 10 نقاط بشكل رسمي، سيتراجع اليوفي للمركز السابع، برصيد 59 نقطة.