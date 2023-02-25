محكمة النقض المصرية تؤيد حبس رئيس نادي الزمالك

شفق نيوز/ قضت محكمة النقض المصرية، يوم السبت، برفض الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية قد قضت في العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى شهر واحد مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب.

وذكرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على موقع فيسبوك "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وأضاف البيان عبر الصفحة "الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".