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محكمة المنازعات تحدد المرافعة الاولى لإلغاء لجنة تدير الاولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-10T13:41:01+0000
محكمة المنازعات تحدد المرافعة الاولى لإلغاء لجنة تدير الاولمبية

شفق نيوز/ حدد قاضي محكمة المنازعات الرياضية يوم الخميس المقبل موعداً للمرافعة الاولى، للنظر في الدعوى المقدمة لإلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة باللجنة الاولمبية العراقية.

وذكر بيان صادر من المحكمة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قاضي محكمة المنازعات الرياضية حدد يوم الخميس الموافق 14 كانون الثاني 2021 موعد المرافعة الاولى، للنظر في الدعوى المقدمة من سرمد عبدالاله، التي يطلب من خلالها الغاء تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

وأشار البيان إلى أن اللجنة تشكلت من "١- أكرم نعيم عطوان ٢- قاسم الخاقاني ٣- آزاد حسن قادر".

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