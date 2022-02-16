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محكمة التمييز تحكم بشرعية كبيان رئيسا لاتحاد السباحة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-16T08:54:29+0000
محكمة التمييز تحكم بشرعية كبيان رئيسا لاتحاد السباحة

شفق نيوز/ قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض قرار محكمة المنازعات الرياضية، المرفوعة من قبل الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الاله ضد الرئيس الحالي خالد كبيان.

وقال خالد كبيان لوكالة شفق نيوز،  ان محكمة التمييز الاتحادية وأكدت شرعيتي لرئاسة الاتحاد العراقي للسباحة وفقاً للقوانين العراقية النافذة والقوانين والانظمة الدولية و قرار محكمة التحكيم الدولية "كاس".

واشار الى ان الاتحاد الدولي للسباحة كان قد اعترف بانتخابات الاتحاد العراقي الاخيرة وصادق عليها رسميا بعد ان اشرفت عليها عبر المنصة الإلكترونية .

وبين ان قرار اليوم انهى الجدل القائم وحسم شرعية الانتخابات للاتحاد الحالي .

 

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