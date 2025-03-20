محكمة التسوية والتحكيم تبطل انتخابات نادي نفط الوسط.. (وثائق)

شفق نيوز/ قررت محكمة التسوية والتحكيم الرياضي، يوم الخميس، بطلان انتخابات نادي نفط الوسط التي جرت يوم 15 من شباط/ فبراير الماضي، وإبلاغ اللجنة الاولمبية الوطنية بذلك لاتخاذ الاجراءات بهذا الشأن.

وبحسب قرار المحكمة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن، قرار بطلان القرار، جاء لعدم تطبيق مقتضيات قرار مركز التسويق التحكيم الرياضي، الذي يتناقض مع الغاية التشريعية لحكم المادة الرابعة عشر من قانون الأندية الرياضية، وتمكين الهيئة العامة للنادي من ممارسة الحق القانوني في انتخابات الهيئة العامة للنادي.

وفيه أيضا أن، الهيئة الإدارية المؤقتة ستقوم بالمهمة والعمل في إدارة النادي خلال المدة المحددة وأمدها ثلاثة أشهر، على أن تجرى انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال المدة المحددة.