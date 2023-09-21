محذّرا من التلاعب بالأعمار .. اتحاد اليد العراقي يحدد موعد بطولة المراكز التخصصية

شفق نيوز/ أعلن الإتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، يوم الخميس، عن موعد انطلاق منافسات دوري المراكز التخصصية للإتحاد، تولد (2006-2007 ).

وقال رئيس الإتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد يوم 26 من شهر أيلول الحالي موعدا لانطلاق المنافسات، مبينا أن محافظة نينوى ستحتضن منافسات البطولة وقد تم تهيئة مكان استضافتها بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي للعبة في الموصل.

وأكد رياض وهو وزير رياضة وشباب اسبق، أن الاتحاد سيتخذ إجراءات مشددة بشأن أعمار اللاعبين، محذراً المراكز المشاركة من التلاعب باعمار المشاركين في البطولة.

وأشار إلى أن الاتحاد شكل لجنة فنية لاختيار الأفضل، "فضلاً عن تقييمها لعمل المراكز بشكل اولي لتحديد المنهاج التدريبي المستقبلي.