محترف أوغندي يفسخ عقده مع الزوراء "بالتراضي"

شفق نيوز/ ابدى مدرب فريق الزوراء العراقي لكرة القدم ايوب اوديشو، يوم الأربعاء، عدم رغبته بتواجد المهاجم المحترف الأوغندي "ايمانويل اكوي" في صفوف فريقه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لأجل استبداله بمهاجم محترف جديد جاري التفاوض معه .

وقال مشرف الفريق وعضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي وبناء على رغبة اوديشو قررت فسخ العقد رسمياً مع اللاعب ايمانويل بالتراضي بعد رفض المغادرة ما لم يستلم كامل مستحقاته المالية".

وبين ان "ايمانويل اكوي وقع على انهاء عقده بالتراضي وسيتوجه لتمثيل نادي اربيل للمرحلة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق بينه وبين نادي اربيل".

واضاف ان "ادارة النادي في مفاوضات مع لاعبين اثنين من الأردن بغية ضمهما لصفوف الفريق لتعويض الغيابات".

واشار الى ان "ادارة النادي دائماً مع قناعة المدرب كونه اعرف بالجانب الفني لأي لاعب يمثل فريق الزوراء الكروي".

و"ايمانويل اوكوي" مواليد 1992 هو لاعب كرة قدم أوغندي في مركز الهجوم مثل قبل تعاقده مع الزوراء، نادي الاتحاد السكندري، وشارك مع منتخب أوغندا لكرة القدم.

أما مع النوادي، فقد لعب مع النجم الرياضي الساحلي ونادي سوندرييسكه ونادي سيمبا ونادي ناكيفوبو فيلا ونادي يانغ أفريكانز.