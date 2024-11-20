محترف هاماربي السويدي يحذف صوره بقميص المنتخب العراقي احتجاجاً على استبعاده

شفق نيوز/ أقدم لاعب المنتخب العراقي "منتظر الماجد" على حذف جميع الصور التي يظهر فيها مرتدياً قميص المنتخب الوطني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، يبدو أن تصرف اللاعب منتظر جاء احتجاجًا على استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة العراق أمام سلطنة عمان، والتي أقيمت يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقد نزل مدرب المنتخب، الإسباني كاساس، بتشكيلة امام منتخب عمان تألفت من الحارس أحمد باسل، بالإضافة إلى اللاعبين: زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، ريبين سولاقا، حسين علي، محمد الطائي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، يوسف الأمين، علي جاسم، وأيمن حسين.

ولم يتم إشراك منتظر الماجد كبديل خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلطان قابوس الدولي في مسقط، مما أثار استياء اللاعب.

وفاز المنتخب العراقي في المباراة بهدف نظيف، ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2026،

ومنتظر الماجد، لاعب كرة قدم عراقي محترف من مواليد 7 أبريل/ نيسان 2005، يلعب كجناح لنادي هاماربي السويدي في الدوري الممتاز، وقد بدأ مسيرته الكروية في نادي أوسترس السويدي.