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محترف نيجيري ومدرب لياقة تونسي يلتحقان بصقور العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T08:52:32+0000
محترف نيجيري ومدرب لياقة تونسي يلتحقان بصقور العراق

شفق نيوز/ قدمت ادارة نادي القوة الجوية العراقي، يوم الخميس، وبشكل رسمي مهاجمه المحترف النيجيري "ايدو موسيز" قادماً من صفوف فريق "المقاولون العرب" المصري.

وقال عضو ادارة نادي "الصقور" هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن المحترف النيجيري انهى كل التزاماته واجراءات الانتقال الدولي ليلتحق اليوم بفريق القوة الحوية، مؤكداً أنه سيكون اضافة جيدة للفريق في منافسات الدوري والمنافسات الاسيوية.

وأوضح أن موسيز سيشارك اليوم ضمن الفريق في اول وحدة تدريبية يخوضها الى جانب زملاءه تحت اشراف المدرب احمد خلف.

من جانب آخر، أكد مدرب اللياقة البدنية التونسي لفريق القوة الجوية ايمن الحبيبي الذي وصل بغداد اول امس، بأنه نال شرفاً كبيراً بالعمل مع نادي كبير مثل القوة الجوية صاحب بطولات محلية وآسيوية .

واضاف أنه سيسعى ليكون إضافة للكادر التدريبي المميز الذي يضم اسماء كبيرة، مثمناً دور الادارة التي وفرت له كل الاحتياجات.

 

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