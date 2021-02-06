محترف موريتاني ينضم لنادي الزوراء

شفق نيوز/ كشف مدير فريق نادي الزوراء كريم رزاق، يوم السبت، ان ادارة النادي اتفقت مع لاعب موريتاني لتمثيل فريقها الكروي في الانتقالات الشتوية.

وقال رزاق لوكالة شفق نيوز، إن الزوراء وبالاتفاق مع مدرب الفريق راضي شنيشل، اتفق مع لاعب المنتخب الموريتاني ومتصدر الدوري الممتاز سيد عبد الله توتا، وسيكون ضمن لاعبي نادي الزوراء خلال المباريات المقبلة في الدوري العراقي.

واضاف ان الادارة اكملت كل اجراءات توقيع العقد الذي سيتم بعد ان يكمل اللاعب اجراءات الفحص الطبي، وسيتم توقيع العقد بين الطرفين مباشرة.

وبين رزاق ان اللاعب يعد من بين ابرز لاعبي موريتانيا ويلعب بمركز المهاجم على الجوانب ويمتاز بمهارة وسرعة عالية وسيكون اضافة جيدة للفريق.