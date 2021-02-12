محترف من مالي ينضم لنفط ميسان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط ميسان، يوم الجمعة، عن تعاقدها مع لاعب افريقي لتمثيل فريقها الكروي في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وقال رئيس النادي يحيى زغير، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة تعاقدت مع المهاجم المالي بوبكر تراوري، لتمثيل الفريق في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وبين ان اللاعب المالي سيصل الى العراق قريبا ويلتحق بصفوف الفريق خلال الايام القليلة المقبلة بعد الاتفاق معه على كل الجوانب المالية والادارية.

ويحتل فريق نفط ميسان المركز الثامن برصيد 28 نقطة في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر.