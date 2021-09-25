محترف كاميروني يعزز صفوف يد القيثارة العراقي

شفق نيوز/ أكملت الهيئةُ الإدارية لنادي الشرطة الرياضي إجراءات التعاقد مع المحترف الكاميروني (لانسيلوت) للانضمام لفريق كرة اليد في النادي.

وقالَ المدير الإداري للفريق، محمد جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني (لانسيلوت)، تم اكمالها ومن المؤمل أن يصل الى العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل، وسيلتحق فور وصوله بتدريبات الفريق.

وبيّنَ جواد؛ أن اللاعب يمتلك مسيرةً فنيةً طيبةً، فهو قائدٌ سابقٌ لمنتخب الكاميرون، وخاض عدداً من التجارب الاحترافية الناجحة، آخرها في الدوري السعودي مع نادي الروضة.

وختمَ جواد حديثه بالقول: إن الفريق، بقيادة مدربهِ الخبير ظافر صاحب، سيدخل معسكراً تدريبياََ في شمال العراق مطلع الأسبوع المقبل ويسعى الفريق بقوة لاستعادة لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي بعد خمسة مواسم متتالية بطلاً لهُ.