سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محترف كاميروني يعزز صفوف يد القيثارة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-25T18:49:53+0000
محترف كاميروني يعزز صفوف يد القيثارة العراقي

شفق نيوز/ أكملت الهيئةُ الإدارية لنادي الشرطة الرياضي إجراءات التعاقد مع المحترف الكاميروني (لانسيلوت) للانضمام لفريق كرة اليد في النادي.

وقالَ المدير الإداري للفريق،  محمد جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني (لانسيلوت)، تم اكمالها ومن المؤمل أن يصل الى العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل، وسيلتحق فور وصوله بتدريبات الفريق.

وبيّنَ جواد؛ أن اللاعب يمتلك مسيرةً فنيةً طيبةً، فهو قائدٌ سابقٌ لمنتخب الكاميرون، وخاض عدداً من التجارب الاحترافية الناجحة، آخرها في الدوري السعودي مع نادي الروضة.

وختمَ جواد حديثه بالقول: إن الفريق، بقيادة مدربهِ الخبير ظافر صاحب، سيدخل معسكراً تدريبياََ في شمال العراق مطلع الأسبوع المقبل ويسعى الفريق بقوة لاستعادة لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي بعد خمسة مواسم متتالية بطلاً لهُ.

related

الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

Date: 2020-11-22 16:33:00
الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

Date: 2021-04-22 17:39:45
العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

جميعها من بغداد.. الشرطة يكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العراق

Date: 2021-06-04 18:56:51
جميعها من بغداد.. الشرطة يكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العراق

القوة الجوية يتمسك بمصطفى محمد.. ونجم الشرطة يتعاقد مع ناد قطري

Date: 2021-08-03 20:34:50
القوة الجوية يتمسك بمصطفى محمد.. ونجم الشرطة يتعاقد مع ناد قطري

الزاملي رئيساً مؤقتاً للشرطة بعد استقالة خماط

Date: 2021-08-28 09:16:45
الزاملي رئيساً مؤقتاً للشرطة بعد استقالة خماط

نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

Date: 2021-02-11 10:41:46
نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

مدرب فريق الشرطة: لدينا مصادر قوة كبيرة سنعمل على توظيفها

Date: 2021-04-14 17:03:34
مدرب فريق الشرطة: لدينا مصادر قوة كبيرة سنعمل على توظيفها

اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب

Date: 2020-11-17 09:41:43
اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب