محترف في الدوري الانكليزي ينضم لمنتخب شباب العراق

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، هشام عبد الستار، وصول كاردو كاميران، محترف فريق كريستال بالاس الانكليزي تحت 18 عاما، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات المنتخب الوطني العراقي للشباب الذي يستعد لملاقاة منتخب شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وقال عبد الستار لوكالة شفق نيوز، كانَ في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب منتخبنا للشباب، قحطان جثير، وملاكه التدريبي المساعد.

ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الانكليزي، علي الحمادي، عن قائمة منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.



