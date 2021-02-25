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محترف فنزويلي يلتحق بالشرطة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-25T15:02:37+0000
محترف فنزويلي يلتحق بالشرطة العراقي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة، يوم الخميس، عن وصول المحترف الفنزويلي الى بغداد.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز؛ ان المحترف الفنزويلي غيلمين ريفاس، وصل اليوم الى بغداد قادما من فنزويلا لتمثيل كرة الشرطة للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

وأضاف الخرساني؛ ان المحترف الفنزويلي سيكون اليوم في راحة ويجرى له الفحص الطبي والمسحات، على أن يلتحق غدا بعد ان يكون جاهزا لتدريبات الفريق، حيث من المؤمل أن يشارك الفريق في الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة يوم الاثنين المقبل.

وغيلمين خافيير ريفاس بوادا ‏، هو لاعب كرة قدم فنزويلي يلعب في مركز الهجوم. لعب سابقاً في نادي الاتحاد السعودي ونادي الشارقة الإماراتي و الهلال السعودي و نادي الريان.

ويحتل فريق الشرطة المركز الثالث بعد الجولة الأولى من المرحلة الثانية برصيد 36 نقطة.

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