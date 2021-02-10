محترف أفريقي ينضم إلى الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الصناعات الكهربائية يوم الأربعاء مع لاعب محترف من افريقيا قادماً من نفط الوسط.

وقال علي خلف رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، "لقد تعاقدنا مع اللاعب المحترف السيراليوني شيكا فوفانا رسميا لتمثيل الفريق بالمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز".

وبين ان "الادارة بالاتفاق مع الجهاز الفني بصدد التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق بغية تحسين موقعنا في ترتيب فرق الدوري الممتاز".

واضاف خلف ان "الفريق عانى في المرحلة الاولى من بعض الثغرات خلال منافسات المرحلة الاولى، ونامل ان نوفق في معالجتها بشكل تام في المرحلة الثانية".