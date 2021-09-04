محترف غاني ينضم الى صفوف القوة الجوية العراقي

شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم السبت، مع المدافع الغاني ويلسون أكاكبو لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

وقدمت ادارة النادي الوافد الجديد رسمياً امام وسائل الاعلام كلاعب سيمثل الصقور في الموسم المروي والاستحقاق الاسيوي المقبلين.

وسيلتحق اللاعب الغاني اكاكبو، يوم غد الأحد، بالمعسكر التدريبي للصقور المقام في محافظة السليمانية.

وقال هيثم كاظم المشرف لعلى فريق القوة الجوية لوكالة شفق نيوز، إن الفريق يواصل تدريباته في معسكره بهمة عالية وسط اجواء مناسبة تحت اشراف المدرب احمد خلف وكادره المساعد، مبيناً أن ثلاثة لاعبين اضافة الى الغاني قد التحقوا بالفريق هم كل من لؤي العاني وكرار نبيل وعلاء عباس .