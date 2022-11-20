محترف عراقي يلتحق بمعسكر منتخب الشباب في تركيا

شفق نيوز/ التحق اللاعبُ "مهيب خلف" المُحترف في رديف نادي غوتبيرغ السويدي، اليوم الأحد، بتشكيلةِ مُنتخبِ الشَباب الذي يعسكرُ في مدينةِ أنطاليا التركيّة لفترةٍ تمتدُ إلى أسبوعين.

وعبّرَ خلف، فور وصوله، عن سعادته بتلك الدعوةِ المُوجهة إليه من قبل الجهازِ الفنيّ لمنتخبِ الشباب للتواجد مع المُنتخبِ في المعسكرِ الحالي.

وبين أنه جاءَ لإثباتِ جدارته لتمثيلِ العراق في الاستحقاقاتِ المقبلة، ومنها نهائياتُ كأس آسيا في آذار 2023.

هذا ومن المؤمل أن يصلَ إلى أنطاليا، مساء اليوم الأحد، المحترفُ في الدوري الأسترالي (شربل شمعون)، بالإضافةِ إلى (آدم يوسف) المحترف في الدوري الدنماركيّ، بينما تعذرَ التحاق المحترف في الدوري السويدي أمين الحموي بسببِ الإصابة، فضلاً عن غيابِ ألكسندر اوراها المحترف في كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، والآي علي فاضل المحترف في غوتبيرغ السويدي اللذين تمت دعوتهما لصفوفِ المنتخبِ لكن تعذرَ حضورهما لارتباطهما مع أنديتهم.