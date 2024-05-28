محترف عراقي في الدوري الدنماركي ينضم لصفوف "أسود الرافدين"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إنجاز الأوراق الرسمية لحارس مرمى عراقي، محترف في الدوري الدنماركي للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول.

وقال عضو دائرة المنتخبات في الاتحاد، غانم عريبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إنجاز الأوراق الرسميّة كافة لحارس المرمى محمد حسن، المحترف في الدوري الدنماركي، وإصدار جواز سفر عراقي له.

وأكد أن حارس المرمى محمد حسن (22 عاماً) أصبح جاهزاً من الآن لتمثيل المنتخبات العراقية.

ويلعب محمد حسن في نادي نايستفيد الدنماركي، وكان قد أعلن موافقته الرسمية في تموز/ يوليو 2023 على تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي.