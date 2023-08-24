محترف عراقي دنماركي يلتحق بالمنتخب الأولمبي في البصرة

شفق نيوز/ التحق اللاعب العراقي آدم رشيد، المحترف في نادي "البورغ" الدنماركي، يوم الخميس، بالمعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي في البصرة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبيّة مساء اليوم، شهدت انضمام محترف "البورغ" الدنماركي آدم رشيد إلى المعسكر التدريبي بعد وصوله إلى مطار البصرة صباحاً.

وعبّر رشيد عن فرحته للتواجد مجدداً في بلده، مؤكداً سعيه الى تقديم قصارى جهوده رفقة زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير العراقيّة.

وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم أنهى مساء اليوم، آخر تحضيراته لمواجهة شقيقه السوداني في الساعة السادسة من عصر غد الجمعة في ملعب البصرة الدولي للمرة الثانية بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز أصحاب الضيافة بنتيجة 4-2.

ولفت إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضع اللمسات الأخيرة في المران المغلق استعداداً لتطبيقه بالصورة الأمثل في مواجهة الغد، حيث يسعى مدرب المنتخب راضي شنيشل وملاكه المساعد لمنح الفرصة الأكبر لجميع اللاعبين بغية التعبير عن إمكانياتهم الفنية والبدنية قبيل حسم الأسماء التي ستخوض تصفيات الكويت.

وأكد اللاعبون على أهمية معسكر البصرة على عدة صعد، في مقدمتها التعود على الأجواء التي ستكون مشابهة في الكويت الأرض المضيفة للتصفياتِ القارية، ناهيك عن إقامة أكثر من مباراة في الإطار الودي الأمر الذي سيمنحهم المساحةَ المناسبة للتعبير عن قدراتهم.