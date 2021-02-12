محترف أردني ينضم القوة الجوية وامانة بغداد تضم عبد القادر

شفق نيوز/ وصل لاعب المنتخب الأردني ونادي الفيصلي احسان حداد الى بغداد لتمثيل فريق القوة الجوية في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال هيثم كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان حداد سيكون مع الفريق بتدريباته اعتباراً من اليوم.

واشار ان حداد سيكون ضمن خيارات المدرب في مباريات الجوية للمرحلة المقبلة ضمن تشكيلة الفريق.

ويحتل القوة الجوية المركز الاول برصيد 38 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز.

من جانب اخر اكدت ادارة نادي بغداد أنها تعاقدت مع اللاعب عبد القادر طارق بعد حصوله الاستغناء الرسمي من نادي الطلبة.

وقال عدي صبار المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، ان عبد القادر طارق انضم للفريق رسميا بعد إنهاء التزاماته من الطلبة، وسيجري اليوم اولى وحداته التدريبية مع الفريق، مبيناً ان المدرب عصام حمد سيعتمد عليه وعلى زملائه في المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج ايجابية للفري .

ويحتل امانة بغداد المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز.