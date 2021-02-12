سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محترف أردني ينضم القوة الجوية وامانة بغداد تضم عبد القادر

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-12T07:01:13+0000
محترف أردني ينضم القوة الجوية وامانة بغداد تضم عبد القادر

شفق نيوز/ وصل لاعب المنتخب الأردني ونادي الفيصلي احسان حداد الى بغداد لتمثيل فريق القوة الجوية في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال هيثم كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان حداد سيكون مع الفريق بتدريباته اعتباراً من اليوم.

واشار ان حداد سيكون ضمن خيارات المدرب في مباريات الجوية للمرحلة المقبلة ضمن تشكيلة الفريق.

ويحتل القوة الجوية المركز الاول برصيد 38 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز.

من جانب اخر اكدت ادارة نادي بغداد أنها تعاقدت مع اللاعب عبد القادر طارق بعد حصوله الاستغناء الرسمي من نادي الطلبة.

وقال عدي صبار المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، ان عبد القادر طارق انضم للفريق رسميا بعد إنهاء التزاماته من الطلبة، وسيجري اليوم اولى وحداته التدريبية مع الفريق، مبيناً ان المدرب عصام حمد سيعتمد عليه وعلى زملائه في المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج ايجابية للفري .

ويحتل امانة بغداد المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز.

related

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

Date: 2020-12-14 07:57:34
غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

Date: 2019-10-01 19:35:59
ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

Date: 2020-11-26 10:50:41
بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

قرعة البطولة العربية.. الشرطة والجوية يواجهان الكويت والسالمية

Date: 2019-07-27 20:00:18
قرعة البطولة العربية.. الشرطة والجوية يواجهان الكويت والسالمية

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز