محترف جزائري وحارس القاسم يعززان قائمة الصقور للمرحلة المقبلة

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الجمعة، وصول صانع الألعاب المحترف الجزائري محمد المهدي بوكاسي إلى مطار بغداد الدولي.

وقال المنسق الإعلامي لإدارة النادي، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف الجزائري وصل صباح اليوم لمطار بغداد قادماً من الجزائر، وذلك لتعزيز صفوف فريق القوة الجوية في الدوري الممتاز وبطولة الكأس إضافة لدوري أبطال آسيا".

وأكد محمد، أن "المحترف محمد المهدي سبق له وأن احترف في دوريات أوروبية عدة، منها البرتغالي والبلغاري والجورجي".

وعلى صعيد متصل، ذكر المنسق الإعلامي للصقور، أن "النادي تعاقد أيضاً مع حارس المرمى محمد كريم عبد، وانضم رسميا لصفوف الفريق الأول، قادما من فريق نادي القاسم".

وأشار محمد، إلى أن "الحارس محمد كريم سبق له أن مثل القاسم في الموسم الماضي والمرحلة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الحالي".