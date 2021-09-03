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محترف جزائري في صفوف النوارس للموسم المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-03T10:47:36+0000
محترف جزائري في صفوف النوارس للموسم المقبل

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، اتفاقها مع محترف من الجزائر لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال مشرف الفريق، كريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً تم مع المهاجم الجزائري (لهواري طويل) لينظم لفريق نادي الزوراء قادماً من نادي وادد تلمسان الجزائري".

وأضاف رزاق، أن "المحترف الجزائري سيشكل إضافة جيدة للنوارس لاسيما وانه يلعب في الدوري الجزائري ويمتلك إمكانية فنية عالية يخدم من خلالها مشوار الزوراء".

وكانت إدارة نادي الزوراء، قد أكملت اتفاقها مع اللاعب حسام كاظم، قادماً من الشرطة، وتعتزم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً.

يذكر أن الزوراء، فشل في ضم المهاجم علاء عباس، الذي رفض العقد المقدم من النادي بقيمة 200 مليون دينار وطلب 350 مليون، لكن الزوراء لم يتمكن من دفع ذلك ليتعاقد مع القوة الجوية لموسم واحد.

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