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محترف الدوري الإنكليزي يشعر بالفخر لتمثيله المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-10T08:55:47+0000
محترف الدوري الإنكليزي يشعر بالفخر لتمثيله المنتخب العراقي

شفق نيوز/ قال لاعب المنتخب العراقي لكرة قدم الشباب، المغترب كاردو كامران إنه يشعر بالفخر لتمثيله الفريق الوطني.

وقال كامران بحسب بيان للتطبيعية، ساحاول ان اقنع المدرب قحطان جثير بالمستوى الذي ساقدمه امام منتخب قطر الودية لحجز مكاني ضمن التشكيلة الأساسية.

من جانبه قال مدرب منتخب الشباب لكرة القدم قحطان جثير، ان  ثلاثة لاعبين عراقيين مغتربين يلعبون في الدوريات الأوروبية "حارس المرمى نديم ناظم والمدافعين متين ديار صالح وكاردو كامران صديق" التحقوا بمعسكر الدوحة وباشروا تدريباتهم مع المنتخب بعد موافقة انديتهم بشكل رسمية.

وبين انه سيقوم باختبارهم لضمهم للمنتخب في حال التوصل للقناعة وجعلهم ضمن 23 لاعبا.

وكاردو كامران محترف في شباب كريستال بالاس الإنجليزي، وهو من أصول كوردية.  

 

 

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