محترف اردني يشكو نادي القاسم العراقي لدى محكمة كاس والاخير يوضح

شفق نيوز/ رفع اللاعب المحترف الأردني محمود جمال، الذي مثل فريق القاسم الموسم الماضي، يوم الإثنين، شكوى لدى محكمة كاس الدولية لاستيراد حقوقه من النادي العراقي والبالغة 11 ألف دولار، وذلك بعد عدم اقتناعه بحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتعويضه 6 آلاف دولار فقط.

وقال مدير اعلام النادي نوفل الجنابي لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب محمود جمال شارك في احدى مباريات الدوري الممتاز لمدة سبع دقائق ولم يكن بالمستوى المطلوب واستبدله المدرب مما ادى الى غضب اللاعب وتركه الفريق نهائيا لنتفاجأ اليوم بتقديمه شكوى ضد النادي في محكمة كاس الدولية".

ولفت الى ان "النادي لم يتوقع المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب في التدريبات كونه جاء عن طريق وكيل اراد الاستفادة من وراء العقد والذي سبق وان عرض علينا مقاطع فيديوية للاعب اقنعتنا بمستواه لكن الواقع كان مختلفاً تماماً".

وبين الجنابي ان "اللاعب طلب قبل مغادرته الى بلده من النادي راتبه لشهر واحد وتم تسليمه إياه ثم غادر العراق الى الاردن".

وتابع ان "اللاعب قد يمتلك وثائق تدين النادي ولا نعلم ماذا سيتمخض عن شكوى اللاعب الاردني فيما بعد في المحكمة الرياضية الدولية (كاس)".

واحتل القاسم المركز 17 برصيد 40 نقطة في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.