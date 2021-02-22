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محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-22T11:06:42+0000
محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء، يوم الاثنين، أن المحترف الايفواري احمد ماكورو وصل الى العاصمة بغداد لتمثيل الفريق بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي ومدير الفريق لوكالة شفق نيوز، ان الايفوري وصل الى بغداد والتقى بادارة النادي وتم الاتفاق على العقد وتوقيعه لتمثيل كرة الزوراء في المرحلة المقبلة.

واضاف ان المحترف احمد ماكورو خضع للفحص الطبي والبدني حسب شروط الصحة والسلامة، و سيلتحق بتدريبات الفريق عصر اليوم.

واشار الى ان ماكورو يلعب في مركز الهجوم على الاطراف وسبق له ان مثل أندية الشعلة السعودي والهلال السوداني والمصري البورسعيدي المصري.

ويحتل فريق نادي الزوراء المركز الثاني في دوري الكرة الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 36 نقطة.

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