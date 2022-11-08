محترفو العراق يلتحقون ببعثة فريق الكرة في اسبانيا و"معنويات عالية" لمواجهة المكسيك

شفق نيوز / أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التحاق اللاعبين المحترفين ببعثة الفريق في إسبانيا، فيما بيّن أن التدريبات تجري بمعنويات عالية لمواجهة الفريق المكسيكي وديا يوم غد الأربعاء.

وقال المنسق الاعلامي محمد عماد في اتصال هاتفي من اسبانيا مع وكالة شفق نيوز إن "الفريق أجرى صباح اليوم بتواجد كافة اللاعبين وحدة تدريبية استشفائية وسيجري مساء اليوم آخر وحدة تدريبية له على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة ملعب مونتليفي في جيرونا الاسباني"، مبينا أن "كل اللاعبين المحترفين التحقوا بالمنتخب باستثناء اللاعب الآي فاضل الذي سيلتحق بتدريبات عصر اليوم بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية".

واوضح محمد ان "اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة وأن المنتخب مستعد للقاء يوم غد أمام منتخب المكسيك ومعنوياتهم عالية".

وأشار المنسق الاعلامي إلى ان "كل الامور تسير بشكل صحيح واللاعبين يجرون استعداداتهم بأجواء مثالية انعكست على نفسية اللاعبين اضافة الى التعامل الجيد من قبل المدرب راضي شنيشل وكادره المساعد".

ويلاقي منتخب العراق لكرة القدم نظيره المكسيكي ودياً مساء غد الأربعاء ، على ملعب مونتليفي في جيرونا في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد.