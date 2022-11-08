سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محترفو العراق يلتحقون ببعثة فريق الكرة في اسبانيا و"معنويات عالية" لمواجهة المكسيك

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T09:15:07+0000
محترفو العراق يلتحقون ببعثة فريق الكرة في اسبانيا و"معنويات عالية" لمواجهة المكسيك

شفق نيوز / أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التحاق اللاعبين المحترفين ببعثة الفريق في إسبانيا، فيما بيّن أن التدريبات تجري بمعنويات عالية لمواجهة الفريق المكسيكي وديا يوم غد الأربعاء.

وقال المنسق الاعلامي محمد عماد في اتصال هاتفي من اسبانيا مع وكالة شفق نيوز إن "الفريق أجرى صباح اليوم بتواجد كافة اللاعبين وحدة تدريبية استشفائية وسيجري مساء اليوم آخر وحدة تدريبية له على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة ملعب مونتليفي في جيرونا الاسباني"، مبينا أن "كل اللاعبين المحترفين التحقوا بالمنتخب باستثناء اللاعب الآي فاضل الذي سيلتحق بتدريبات عصر اليوم بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية".

واوضح محمد ان "اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة وأن المنتخب مستعد للقاء يوم غد أمام منتخب المكسيك ومعنوياتهم عالية".

وأشار المنسق الاعلامي إلى ان "كل الامور تسير بشكل صحيح واللاعبين يجرون استعداداتهم بأجواء مثالية انعكست على نفسية اللاعبين اضافة الى التعامل الجيد من قبل المدرب راضي شنيشل وكادره المساعد".

ويلاقي منتخب العراق لكرة القدم نظيره المكسيكي ودياً مساء غد الأربعاء ، على ملعب مونتليفي في جيرونا في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد.

related

"بتشكيلة شابّة".. المنتخب العراقي يعاود تدريباته تحضيراً لبطولة الأردن (صور)

Date: 2022-09-15 15:45:54
"بتشكيلة شابّة".. المنتخب العراقي يعاود تدريباته تحضيراً لبطولة الأردن (صور)

المنتخب العراقي يخوض أولى تدريباته في إسبانيا تحضيراً لمواجهة المكسيك

Date: 2022-11-07 18:43:38
المنتخب العراقي يخوض أولى تدريباته في إسبانيا تحضيراً لمواجهة المكسيك

تدريبات مكثفة للمنتخب العراقي استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

Date: 2021-11-14 17:20:47
تدريبات مكثفة للمنتخب العراقي استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

المنتخب العراقي "يكثّف" تدريباته ويتسلم تأشيرات الدخول الى السعودية

Date: 2022-03-21 19:01:43
المنتخب العراقي "يكثّف" تدريباته ويتسلم تأشيرات الدخول الى السعودية

أدفوكات يفصح عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي

Date: 2021-10-12 15:30:25
أدفوكات يفصح عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي

تطمينات الكاظمي تعيد اتحاد الكرة إلى خيار المدرب الأجنبي

Date: 2022-07-27 07:54:51
تطمينات الكاظمي تعيد اتحاد الكرة إلى خيار المدرب الأجنبي

اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

Date: 2021-08-19 19:06:49
اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

المنتخب العراقي يتقدمُ مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا

Date: 2020-11-27 10:31:59
المنتخب العراقي يتقدمُ مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا