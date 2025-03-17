محترفو العراق يصلون البصرة.. الآي فاضل: نحن أمام مسؤولية كبيرة

شفق نيوز/ التحق ما تبقى من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين، يوم الإثنين، بوفد المنتخب في البصرة استعدادا للقاء الكويت الخميس المقبل.

ووصل البصرة، كل من اللاعبين فرانس ضياء وماركو فرج وآدم طالب ومحمد الطائي وحسين علي وعلي الحمادي وميرخاس دوسكي، بينما وصل أمس الاحد المحترفين علي جاسم، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري، ويوسف أمين، وإبراهيم بايش وايمن حسين.

وقال لاعب المنتخب الوطني العراقي، المحترف في نادي أوريبرو السويدي الآي فاضل، لوكالة شفق نيوز: "أنا جندي مجند ودرع لخدمة منتخبنا الوطني، وأعرف حجم المسؤولية التي يجب أن يحملها لاعبينا عندما نلعب في ملعب البصرة".

واضاف أن "كاساس مدرب محترف ويسعى لجعل المنتخب في القمة، واخبرنا بأن العمل سيتضاعف من الآن فصاعدا".

وباشر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء امس الأحد، بخوض أولى وحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة، وذلك تحضيراً لجولتي التصفيات السابعة والثامنة (الكويت وفلسطين) على التوالي، المؤهلة لمونديال 2026.

وتواجد في تدريبات اليوم شاركَ فيها كل من: جلال حسن، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وكميل سعدي، وأحمد يحيى، ومناف يونس، وآكام هاشم، ومهند علي، وعلي جاسم، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري، وعلي يوسف، وهارون أحمد، ويوسف أمين، وإبراهيم بايش، وبيتر كوركيس، وأمجد عطوان، وريبين سولاقا، وأيمن حسين، وأسامة رشيد.