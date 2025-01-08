محترفو السلة.. غاز الشمال يفوز على الحشد وزاخو يكتسح الكرخ

شفق نيوز/ خطف نادي غاز الشمال ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه نادي الحشد الشعبي بفارق أربع، بنتيجة 95-91 نقطة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الأربعاء في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

كما فاز نادي زاخو على ضيفه نادي الكرخ بنتيجة 101-72 نقطة، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في مباراة جرت مساء اليوم، في قاعة زاخو المغلقة.

وتقام يوم غد الخميس مباراتان ضمن المنافسات ذاتها، إذ يواجه الشرطة في الأولى الحلة، بينما يلاقي الكهرباء في المباراة الثانية الدفاع الجوي.

وكان نادي الدفاع الجوي، قد تصدر ترتيب فرق دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى، حيث جمع 25 نقطة.