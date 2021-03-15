محترفو الديوانية والمدرب يقررون مغادرة النادي ومقاضاته لعدم حمايتهم

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، يوم الاثنين، عن اتخاذ المدرب وعدد من محترفي الفريق قراراً بمغادرة النادي ورفع دعوى قضائية على إدارته لعدم حمايتهم.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن "المحترفين ليما مابيدي الكونغولي ومكس رولون الارجنتيني والمدرب البرازيلي الجديد لوزانو سوريسيقر، قرروا رفع دعوى قضائية ضد ادارة نادي الديوانية بعد تعرضهم للاعتداء من قبل جمهور الشرطة".

واضاف، "انهم قرروا مغادرة الفريق ورفع شكوى ضد النادي لعدم تامين الحماية لهم"، موضحا ان "ذلك من حقهم لكن بدورنا نوجه الدعوى على ادارة الشرطة لاننا كنا ضيوف لديهم وكان المفروض حماية الوفد".

وكان جمهور الشرطة اعتدى بالضرب على وفد الديوانية بما فيهم اللاعبين المحترفين وخسر الديوانية امام الشرطة اليوم بنتيجة كبيرة 5-0في منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز .