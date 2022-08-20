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محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-20T06:52:27+0000
محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية

شفق نيوز / كشف مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم السبت، حقيقة إعلان تسمية لاعبي المنتخب الوطني المشارك في البطولة الرباعية بالأردن الشهر المقبل.

وتناقلت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن شنيشل المكلف بإدارة المنتخب العراقي، اختار أسماء المحترفين العراقيين الذي دعاهم لتمثيل المنتخب في البطولة الرباعية الودية المقررة في الأردن.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز: "لغاية الآن كل ما نشر في المواقع ووسائل الإعلام عن دعوة أسماء محترفين لتمثيل المنتخب في البطولة الرباعية الشهر المقبل في الأردن، مجرد كلام ولا يوجد أي شيء رسمي"، داعياً وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى "عدم نشر أخبار غير صحيحة تربك الشارع الكروي، وأن تكون هناك مصداقية ومهنية في نقل الأخبار".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن عن لسان ناطقه الإعلامي أحمد الموسوي، تكليف راضي شنيشل مدرباً للمنتخب الوطني خلال البطولة الرباعية المقررة بالأردن، خلال شهر أيلول المقبل.

وسيقابل المنتخب العراقي نظيره العماني بالبطولة الرباعية الودية في 23 أيلول، فيما سيواجه منتخب الأردن منتخب سوريا، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

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