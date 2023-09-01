محترفون جدد يلتحقون بصفوف المنتخبين الاولمبي والوطني العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التحاق محترفين جدد بصفوف المنتخبين الوطني والاولمبي لتعزيز الفريقين في الاستحقاقات المقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "بعد اعتذار مناف يونس بسبب الامتحانات النهائية لدراسته الجامعية تمت دعوة اللاعب أمين الحموي المحترف في صفوف هلسنبورغ السويدي الى قائمة المنتخب الوطني لبطولة كأس ملك تايلند، وكذلك المهاجم باشانغ بدلاً من مهند علي الذي سيغيب عن البطولة لذهابه للتعاقد مع احد الاندية الاوربية.

وأضاف أن "ثلاثة محترفين في الدوريات الاوروبية سيلتحقون بوفد المنتخب الأولمبي في الكويت لتمثيل المنتخب في تصفيات آسيا"، موضحاً أن "اللاعبين الثلاث هم بلند حسن، والكسندر أوراها ويوسف الامام".

وبيّن الموسوي أن اللاعبين الثلاث سيكونون اضافة جيدة لكتيبة شنيشل في التصفيات الاسيوية المقبلة".

واشار الى ان "المنتخب العراقي الأول يواصل تدريباته في ملعب جامعة بغداد تحت اشراف الاسباني خيسوس كاساس، بينما يستعد الاولمبي للتوجه الى الكويت لخوض منافسات التصفيات الاسيوية هناك".

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون (23) عاماً المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية وماكاو، وتقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 أيلول الحالي.