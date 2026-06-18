محترفة من السويد تلتحق بمعسكر ناشئات العراق في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

التحقت اللاعبة المحترفة كابريلا عمار جرجيس، القادمة من السويد، بتدريبات المنتخب العراقي للناشئات (تحت 17 عاماً)، اليوم الخميس، ضمن المعسكر التدريبي المقام في محافظة السليمانية استعداداً للاستحقاقات القارية المقبلة.

وشاركت جرجيس في الوحدة التدريبية الرابعة التي احتضنها ملعب جامعة السليمانية، في أول ظهور لها مع منتخب الناشئات، وسط ترحيب من الجهازين الإداري والفني وزميلاتها اللاعبات.

وحضرت الحصة التدريبية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم والمشرفة على اللجنة النسوية، صابرين حامد، التي رحبت بانضمام اللاعبة، مشيدةً بروحها ورغبتها في تمثيل المنتخب الوطني، ومتمنيةً لها التوفيق في مشوارها مع الفريق.

كما أثنت حامد على خطوة جرجيس بالمشاركة لأول مرة في تدريبات المنتخب، مؤكدة أهمية استقطاب اللاعبات المحترفات لتعزيز صفوف المنتخبات النسوية العراقية.

وأجرى المنتخب وحدته التدريبية بإشراف المدرب علي حسن وملاكه المساعد، بحضور رئيسة اللجنة النسوية الدكتورة نبراس كامل وعضوتي اللجنة وهاد مصطفى وإلهام علي محمد، إلى جانب مدير المنتخب علي عباس، وبمشاركة اللاعبات الـ24 المدعوات للمعسكر.