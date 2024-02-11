محترفة في الدوري الروماني.. ديانا داوود تمثل مُنتخب العراق النسوي رسمياً

شفق نيوز/ أصبحت اللاعبة العراقية المحترفة في الدوري الروماني "ديانا داوود"، مُتاحةً لتمثيل مُنتخب العراق الوطنيّ النسويّ في منافساتِ بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في المملكةِ العربية السعودية الشهر الحالي، بعد إكمال إصدار جواز سفرها، اليوم الأحد.

وأصدرت الدائرةُ القنصلية في دُبي التابعة لسفارةِ جمهورية العراق في دولةِ الإمارات العربية المتحدة جوازَ السفر الرسميّ للاعبة ديانا داوود، بحُضور مديرِ المنتخب النسويّ والمقرر فـي اللجنة «علي عباس»، حيث تمّ تسليمها جواز السفر لتكون ضمن قائمةِ المنتخب في المنافساتِ المرتقبة.

واللاعبة ديانا داوود محترفةٌ في الدوري الروماني، إذ تمّ استدعاؤها لتمثيل المنتخبِ النسويّ الذي سيلعبُ أمامَ منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين في بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات السيدات للفترة من 19 ولغاية 29 من الشهر الحالي بمدينةِ جدة السعودية.

ويواصل منتخب العراق النسويّ معسكره التدريبيّ في مدينةِ دبي ضمن برنامج تحضيراته للبطولة الإقليميّة والتي ستمنح المنتخب التصنيف الرسميّ لأول مرةٍ على المستويين الآسيوي والدوليّ.