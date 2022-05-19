محترفة سويدية تلتحق بمنتخب الكرة العراقي ومعسكر تدريبي في ايران

شفق نيوز/ التحقت لاعبة عراقية محترفة بالمنتخب العراقي لكرة القدم النسوية، فيما يستعد المنتخب لدخول معسكر تدريبي خارجي.

وقال عضو اتحاد الكرة رئيس اللجنة النسوية فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد اتفق رسمياً مع اللاعبة العراقية المحترفة في السويد طيبة نعيم داخل لتمثيل منتخبنا الوطني النسوي لكرة الصالات".

وأضاف بحر العلوم؛ ان "الاتحاد أنجز كافة الإجراءات الخاصة باللاعبة طيبة للوصول الى العراق والانضمام للمنتخب الوطني النسوي الذي يواصل تدريباته بقاعة نادي الاعظمية ببغداد استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة في السعودية منتصف حزيران المقبل".

وتابع ان "اللاعبة طيبة ستكون اضافة قوية للاعبات"، مشيرا إلى ان "المدربة الايرانية ابدت اعجابها باللاعبة من خلال الفيديوهات التي اطلعت عليها".

ولفت إلى أن "الاتحاد جهز معسكرا تدريبياً للمنتخب في إيران بعد الانتهاء من معسكره الحالي في بغداد يتخلله عدة مواجهات ودية للوقوف على مستوى اللاعبات وخلق الانسجام"، مؤكدا أن المدرب ستختار في نهاية المعسكر التدريبي أفضل 14 لاعبة لتمثيل كرة الصالات النسوية".

يذكر أن مدربة المنتخب العراقي، الايرانية شهناز ياري أعلنت قائمة ضمت (22) لاعبة وقع عليهن الاختيار من بين (30) لاعبة شاركن في اختبارات اقيمت في بغداد مؤخراً.