محترفان يلتحقان بتدريبات منتخب شباب العراق في البصرة

شفق نيوز/ وصلَ إلى مطارِ البصرة الدوليّ يوم الخميس، اللاعبان المحترفان في صفوف أندية غوتيبورغ السويدي (الآي علي فاضل) وغرافشاب الهولندي (بلند عمر علي)، للانضمامِ إلى التشكيلةِ النهائيةِ لمنتخب شباب العراق المشارك في بطولةِ غرب آسيا للشباب التي تنطلقُ في العشرين من الشهر الحالي في مدينتي البصرة وأربيل.

وكانَ في استقبال اللاعبين المذكورين المديرُ الإداري للمنتخب (جليل صالح).

وعبّر اللاعبان فور وصولهما عن فرحتهما بالتواجد للمرةِ الأولى في محافظة البصرة والالتحاق بوفد المنتخب، وطالبا الجمهور الكريم بدعم المنتخب كون هذه البطولة ستقام في العراق.