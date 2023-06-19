محترفان يغادران منتخب العراق بسبب الإصابة

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الاثنين، ان لاعبين محترفين في أوروبا غادرا وفد المنتخب بسبب الإصابة.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "كيفن يعقوب واسامة رشيد، غادرا الوفد العراقي بعد تعذر اكمالهما المشوار مع المنتخب في لقائه الودي امام نادي لينكولن ريد ايمبيس بطل دوري جبل طارق بإسبانيا يوم غد الثلاثاء".

وبين ان "المنتخب يواصل تدريباته بشكل مكثف في مدينة خيريز الإسبانية تحضيراً لمواجهة نادي لينكولن ريد ايمبيس من جبل طارق غداً الثلاثاء في ملاعب التدريب الخاصة بمقر الاقامة قبل اختتام المعسكر التدريبي في الـ20 من الشهر الجاري".

واكد عماد ان "الوفد سيتوجه الى بغداد بعد المباراة بساعات حيث يكون انهى المعسكر التدريبي".

وخسر منتخب العراق امام كولومبيا 0-1 في مباراة ودية جرت على هامش معسكره التدريبي الحالي بإسبانيا.