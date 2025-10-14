محترفان أفريقيان يصلان بغداد للالتحاق بفريق الحويجة لكرة القدم

شفق نيوز- كركوك

وصل محترفان أفريقيان لكرة القدم إلى مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، للالتحاق بصفوف فريق الحويجة للمباشرة بالتدريبات تحضيراً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئيس نادي الحويجة، رياض أحمد الديري، وعضو الهيئة الإدارية راجح العيثاوي، كانا في استقبال المحترف النيجيري رحيم أولابي، والمحترف من ساحل العاج أوتارا.

وقال رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الحويجة استكمل ملف التعاقدات مع المحترفين لدعم صفوف الفريق بعناصر تمتلك خبرة ميدانية وقدرات فنية مميزة"، مشيراً إلى أن "الملعب بات جاهزاً لاستقبال مباريات دوري الدرجة الأولى بعد استكمال جميع أعمال الصيانة والتأهيل".

وأضاف أن "الفريق سيبدأ خلال الأيام المقبلة معسكراً تدريبياً يتضمن مباريات ودية لرفع الجاهزية البدنية والفنية، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين"، مؤكداً أن "إدارة النادي تطمح إلى تحقيق حضور قوي في الموسم المقبل والمنافسة على المراكز المتقدمة".