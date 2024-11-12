محترفان عراقيان يصلان البصرة ويلتحقان بتدريبات المنتخب استعدادا للقاء الأردن

شفق نيوز/ أفاد الناطق الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي احمد الموسوي، يوم الثلاثاء، بأن المحترفين علي الحمادي، في فريق إيبسويتش تاون، ومنتظر الماجد المحترف في هاماربي السويدي، وصلا مطار البصرة استعدادا لمباراة الأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين علي الحمادي، منتظر الماجد سينخرطان بتدريبات المنتخب الوطني العراقي اليوم الى جانب زملائهم اللاعبين استعدادا لخوض المواجهة المقبلة أمام منتخب الأردن المقرر يوم الخميس المقبل في ملعب البصرة الدولي".

ووصلَ إلى مطارِ البصرة فجر اليوم الثلاثاء الوفدُ الإداريّ للمنتخبِ الأردنيّ، والمؤلف من: محمد منكو، مدير المنتخب الأردني ومساعد المدرب الكابتن مصطفى الخلفي.

وكان في استقباله المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، وذلك من أجل إتمامِ التحضيراتِ النهائيّة التي تخص الجانبَ الأردني قبلَ مواجهةِ المنتخبين العراق والأردن يوم الخميس المُقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 في مواجهةٍ سيحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ.