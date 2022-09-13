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محترفان تونسيان ينضمان للقوة الجوية بمعسكره في اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T10:02:24+0000
محترفان تونسيان ينضمان للقوة الجوية بمعسكره في اربيل

شفق نيوز/ وصل مطار بغداد اليوم الثلاثاء، المحترفان التونسيان غيث المعروفي ومحمد علي الجويني للانضمام لفريق القوة الجوية رسمياً.

وقال ضياء حسين المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية لوكالة شفق نيوز؛ "وصل صباح اليوم محترفان تونسيان الى مطار بغداد وتوجها مباشرة الى اربيل ليلتحقا بالمعسكر التدريبي هناك استعدادا للدوري الممتاز".

واضاف ان "اللاعبين التونسيين انضما للمحترفين  فوك انكو وولسون من التوگو  ليكون عددهم المحترفين اربعة بانتظار المحترف الخامس كريس من الكونغو الذي من المؤمل ان يصل الى العراق غدا".

وتابع أن "فريق نادي القوة الجوية سيخوض مباراة ودية يوم غد في معسكره بأربيل مع نادي الكرخ الذي يعسكر هناك ايضاً".

واشار الى ان "خمسة محترفين سيمثلون القوة الجوية بالموسم الجديد"، لافتاً أن أجواء التفائل تسود لاعبي القوة الجوية وأنهم يواصلون تدريباتهم باندفاع عال استعدادا للموسم الكروي المقبل".

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